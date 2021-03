Bertrugsversuch über 22 Millionen Euro bei Corona-Hilfen

In Deutschland wurden mehrere Corona-Hilfen wegen Betrugsverdachts vorläufig gestoppt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Wie sicher ist das System in Österreich? Der KURIER hat beim Finanzministerium nachgefragt. Im Gegensatz zu Deutschland, wo teils eigens Datenbanken für die Wirtschaftshilfen kreiert wurden, läuft in Österreich so gut wie alles über das vorhandene System: FinanzOnline.