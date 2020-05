Beamte: Abgabe für sicheren Arbeitsplatz?

Generell ist Neugebauer „in Erwartung eines Pakets“, in dem sich auch Strukturmaßnahmen wiederfinden – etwa die Dienstrechtsreform, „deren Anlaufkosten sich rechnen werden“. Gemeint: Höhere Anfangsgehälter, dafür aber schwächer steigende Einkommen.

Jegliche sonstigen Eingriffe in das Dienst- und Besoldungsrecht müssten jeweils im gesamten System gesehen werden, warnt der Gewerkschafter vor möglichen Änderungen: „Das System ist in sich konsistent.“

Was das Sparpaket angeht, fordert Neugebauer die Regierung zu mehr Tempo auf. „Die Regierung soll das Paket einmal auf den Tisch legen, damit es mit den Sozialpartnern – sprich der Gewerkschaft – diskutiert werden kann. Und: „Das wird eine gute Zeit brauchen.“

Neugebauers Vize von der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter, Richard Holzer, warnte vor der Einführung eines Arbeitsplatzsicherungs-Beitrages. Sollte es so weit kommen, müssten die Höchstgerichte prüfen, ob die Maßnahmen rechtskonform sei. – Neu wäre so ein Beitrag in einem geschützten Bereich nicht: So zahlen die ÖBB-Bediensteten mit Definitiv-Stellung seit 1998 einen Arbeitslosenversicherungsbeitrag.