Barrierefreiheitsgesetz: 84 Verfahren seit Inkrafttreten

Vor einem Jahr trat das Barrierefreiheitsgesetz in Kraft. Seitdem wurden 84 Verfahren eröffnet und 48 Hinweise von Verbrauchern geprüft, zog das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz Bilanz. Verwaltungsstrafen wurden bis dato aber noch keine verhängt.

Derzeit seien 74 Verfahren anhängig. 36 Verfahren wurden amtswegig eingeleitet, 22 davon betrafen Unternehmen aus dem Bereich der Bankdienstleistungen, fünf Unternehmen aus dem Bereich der elektronischen Kommunikationsdienste, neun Unternehmen aus anderen Bereichen. Zehn Verfahren wurden bisher eingestellt.