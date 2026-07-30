Barbara Novak nach Ruck-Abgang: „Starke Frauen, starke Wirtschaft“

Als am 17. Juli das erste Protokoll über die Unterhaltung der Männerrunde im Weinkeller von mittlerweile Ex-Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck öffentlich geworden war, musste auch Wiens SPÖ-Vizebürgermeisterin Barbara Novak schlucken. Sie kam rund um die Bestellung von Manfred Juracka zum Geschäftsführer der Wiener Wirtschaftsagentur nicht gut weg. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) musste diese Personalia der zuständigen Novak verkaufen, damit sie keinen Widerstand leiste. So die Erkenntnis aus den geheim aufgenommenen Mitschnitten der Männerrunde. Ludwig stellte sich danach zwar hinter Ruck, aber nicht offensiv hinter seine Vizebürgermeisterin. Zumindest nicht öffentlich.

Noch schlechter kam die ÖVP-Funktionärin Margarete Kriz-Zwittkovits in den Gesprächen der Männerrunde weg. „Die Margarete hat einen Befehl bekommen, sie hat salutiert und hat gesagt: Okay, ich verzichte.“ Konkret musste sie zugunsten eines Sohnes von Ruck auf eine Kandidatur verzichten. Irritierend war danach, dass Kriz-Zwittkovits Präsident Ruck öffentlich noch in Schutz nahm.