Babler: Verkündung des neues Bundesgeschäftsführers erwartet

Andreas Babler hat sich am Mittwoch an seiner neuen Wirkungsstätte vorgestellt. Kurz nach 9 Uhr traf der SPÖ-Chef in der Parteizentrale in der Löwelstraße ein, um sich mit deren Mitarbeitern auszutauschen. Empfangen wurde Babler von längerem Beifall. Noch unklar ist weiter, wer die Bundesgeschäftsführung übernimmt.

Denn heute wird Babler, wie er beim Eintreffen in der Parteizentrale erklärte, jemanden bestellen, der die Geschäfte quasi nur interimistisch organisiert. Die politische Besetzung sei eine ganz andere Frage. Ohnehin ist der Bundesgeschäftsführer vom Parteivorstand zu wählen.

Als erstes Gremium tritt am Mittwochnachmittag ein Präsidium zusammen. Dort soll Bablers Plan, einen ordentlichen Parteitag im kommenden Herbst inklusive Statutenänderung zur Basiswahl der Parteiführung, besprochen werden.