AUVA-Patienten: „Haben für uns Hackler nichts übrig“

Es ist halb zehn Uhr vormittags, die Erstaufnahme des Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhauses füllt sich langsam mit wartenden Patienten. Der angrenzende Raucherbereich füllt sich mit blauem Dunst, aber die Stimmung ist alles andere als friedlich.

„Ich denke mir jeden Tag, ich schreibe jetzt der Hartinger-Klein“, kritisiert der professionelle Harfenist Georg Baum die geplanten Einsparungsmaßnahmen der Gesundheitsministerin. Bei der Unfallversicherungsanstalt AUVA, die das Krankenhaus betreibt, sollen rund 500 Millionen Euro eingespart werden. Das Böhler-Spital soll zusammen mit dem Reha-Zentrum Weißer Hof in Klosterneuburg und dem UKH Meidling zusammengefasst werden.

Baum hat Probleme mit seinem Meniskus und schwärmt von der Versorgung im Krankenhaus, seine Krücken hat er neben sich auf die Bank gelehnt. Er empfiehlt der Ministerin, das Angebot des Krankenhauses selbst einmal in Anspruch zu nehmen, „am besten mit ein paar Brüchen. Mal sehen, ob sie es dann noch schließen will“. Mit seiner Kritik ist er nicht alleine, viele der anderen wartenden Patienten stimmen ihm zu: „Es wird immer an den falschen Stellen gespart“, meint Herr Riegler, der neben ihm Platz genommen hat. „Das sollen sie sich abschminken. Die haben nichts für uns Hackler übrig“, meint ein anderer in Richtung Regierung.