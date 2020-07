Ausgezwitschert? VP-Minister setzen vermehrt auf andere Kanäle

In der türkisen Regierungsmannschaft habe man jüngst aufgrund der Twitter eigenen, oft harschen Kritik (Stichwort: Shitstorm) immer wieder über die Relevanz von Twitter diskutiert, heißt es in der ÖVP. Dass der Kanal in den größten Social-Media-Skandal der jüngeren Geschichte verwickelt ist, hat die Haltung wohl eher verfestigt.

Ein genereller Ausstieg aller ÖVP-Minister sei aber dezidiert kein Thema gewesen. Im Gegensatz zum personifizierten Twitter-Titan Donald Trump – der US-Präsident erreicht mit jedem Tweet 30,8 Millionen Menschen – verzichtet ein Gutteil der türkisen Minister seit Amtsantritt generell auf dieses soziale Medium.