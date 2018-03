„Aus Fehlern lernen“: Jobbik sucht nach gemäßigterer Identität

Zum aktuellen Wahlkampf in Ungarn: Fidesz gibt einem das Gefühl, dass es nur um Migration und Islam geht.

Das war das einzige Thema in den vergangenen drei Jahren. Migration ist eine große Herausforderung – für ganz Europa. Wir sahen die Herausforderung 2012 kommen. Wir waren immer schon für einen Grenzzaun – und würden den auch aufrechterhalten, wenn wir an die Macht kommen. Wir würden statt Polizei und Armee wieder die Grenzwache einsetzen und würden klar zwischen Flüchtlingen und Migranten unterscheiden. Aber wir sind dagegen, damit Wahlkampf zu machen und Angst zu schüren. Das mündet in Hass gegen eine Weltreligion. Wir sollten gegenüber dem Islam auch fair sein.

Welche anderen Baustellen sieht Jobbik in Ungarn?

Nicht Immigration, sondern Emigration. Junge Menschen verlassen in Scharen das Land. Von zehn Millionen Ungarn leben 600.000 im Ausland, angeblich planen 370.000, auszuwandern. Jedes sechste ungarische Kind wird im Ausland geboren. Jungen Menschen bietet Ungarn keine Perspektive. Die Regierung will ausländische Direktinvestitionen anlocken und bietet dafür billige Arbeitskräfte. Das ist eine Falle!

Jobbik positioniert sich als Volkspartei, galt aber lange als rechtsextrem. Sie versuchen, dieses Label loszuwerden?

Jede Organisation hat, so wie jeder Mensch, einen Lebenszyklus. Kindheit, Teenagerjahre und so weiter. Man ist nicht stolz auf alles, was man als Teenager gemacht hat. Man lernt aus diesen Fehlern. Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit. Da haben wir sicher noch einiges zu tun.

Die zersplitterte ungarische Opposition hat im Kampf gegen Orbáns Fidesz nur eine Waffe: Zusammenarbeit. Sie scheint aber nicht so gut zu funktionieren?

Das stimmt. Es ist sehr schwierig. Wir sehen die grüne LMP und die Bürgerinitiative Momentum als Partner nach der Wahl. Den Sozialisten können wir – vor allem in Sachen Korruption – nicht trauen. Außerdem glauben wir, dass sich in der Partei Fidesz-Agenten befinden.

Nach den letzten Umfragen könnte es sein, dass die Fidesz einen Koalitionspartner braucht…

Fidesz hat zuletzt alles getan, um jede andere Partei vor den Kopf zu stoßen. Wenn für Jobbik nach diesen acht Jahren eines außer Frage steht, dann ist es, mit Orbán zusammenzuarbeiten.