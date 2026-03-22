Politischer Rückzug von Wöginger während Postenschacher-Prozess

ÖVP-Klubobmann August Wöginger wird nicht mehr als Stellvertreter des oberösterreichischen VP-Landeschefs Thomas Stelzer kandidieren. Das berichteten am Sonntag mehrere Medien. Laut Oberösterreichischen Nachrichten wird seine Rolle Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer übernehmen. Wöginger muss sich aktuell in Linz einem Prozess wegen Missbrauchs der Amtsgewalt stellen.

Bisher hatten sich alle Granden der Volkspartei hinter den Klubchef gestellt und kein prominenter Vertreter der ÖVP hatte sich für einen Abtritt des beliebten Fraktionschefs für den Fall eines erstinstanzlichen Schuldspruchs ausgesprochen.