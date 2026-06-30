Ex-ÖVP-Klubobmann August Wöginger kandidiert wieder als ÖAAB-Obmann. Ein entsprechender Bericht der Oberösterreichischen Nachrichten (Mittwoch) wurde der APA am Dienstagabend von einer Sprecherin bestätigt. Wöginger wird sich am 5. September beim Bundestag des ÖVP-Arbeitnehmerbunds in Haag in Niederösterreich der Wiederwahl stellen. Seine Funktion als Klubobmann hatte Wöginger nach seiner erstinstanzlichen Verurteilung im Amtsmissbrauch-Prozess Anfang Mai zurückgelegt.

Der ÖAAB-Bundestag hätte eigentlich bereits im April stattfinden sollen, wurde aber mittels Umlaufbeschluss auf Herbst verschoben. Grund dafür war laut Oberösterreichischen Nachrichten der damals laufende Prozess gegen den seit 2016 amtierenden ÖAAB-Chef. Zuletzt war Wöginger 2021 mit 96,1 Prozent als Bundesobmann des ÖVP-Bundes bestätigt worden.