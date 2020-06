Augen- und Orthopädie-Eingriffe künftig häufiger beim Arzt

Bis 2016 wird die Ausgaben-Dynamik im Gesundheitswesen an das Wirtschaftswachstum gekoppelt. Das ergibt gegenüber den bisherigen Kostensteigerungen um 1,3 Milliarden Euro weniger Ausgaben.

Niederösterreichs Finanz- und Gesundheitslandesrat Wolfgang Sobotka ( ÖVP) will nicht von einer Gesundheitsreform sprechen. "Es ist ein Mini-Step in die richtige Richtung. Wir ändern die Finanzströme. Damit wird es zu einigen Strukturveränderungen kommen. Eine Gesundheitsreform müsste ja darauf abzielen, den Gesundheitszustand der Bevölkerung zu verbessern."

Die notwendige Suche nach einem Konsens zwischen den Zahlern wird aus seiner Sicht dazu führen, dass Patienten vermehrt außerhalb der Spitäler behandelt werden, vor allem in Fächern, wo operiert und konservativ behandelt wird.

Sobotka denkt dabei an Orthopädie oder Augenheilkunde. Für die Versicherten werde sich wenig ändern. "Ich glaube nicht, dass es die Mehrheit an einem geringeren Leistungsangebot spüren wird, es wird mehr Versorgung in Tageskliniken geben." Die einzubringenden 1,3 Milliarden Euro könnten über Steigerung der Effizienz aufgebracht werden. An den Eckpunkten werde nun nicht mehr gerüttelt. Bis Jahresende werde die Reform in Bund-Länder-Verträgen fixiert sein.