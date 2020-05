Aufregung um Dinkhauser-Werbespot

Die Sexismus-Vorwürfe sieht man bei der Liste Fritz gelassen. "Man sollte hier die Kirche im Dorf lassen", erklärte Pressesprecher Markus Sint gegenüber dem KURIER: "Wer es als sexistisch empfindet, dass eine junge Frau in High-Heels auftritt, der sollte seinen Frauenbegriff überdenken." Man habe das Video zwar nicht selbst produziert, stehe aber hinter dem Anliegen, die Macht der ÖVP in Tirol zu brechen und sehe keinen Grund, sich davon zu distanzieren. Abgrenzen will man sich viel mehr von der ÖVP, von der sich die von Fritz Dinkhauser gegründete Liste 2008 abgespalten hat.