Aufregung in der Justiz: „Pilnacek war nie Gesprächsverweigerer“

Viel lockerer sieht Staranwalt Manfred Ainedter das brisante Treffen zwischen dem Sektionschef für Strafrecht und den Beschuldigten. „Die Optik ist nicht gut, aber verboten war es bisher nicht. Pilnacek war nie ein Gesprächsverweigerer. Das finde ich auch richtig“, so Ainedter. Da Pilnacek eine Aktennotiz über das Treffen mit Pröll und Rothensteiner an legte, sei alles im „hochoffiziellen Bereich abgelaufen“, so Ainedters Beurteilung. „Derzeit wird nichts unversucht gelassen, einen Keil in die Justiz zu treiben“, so der Staranwalt über das Motiv der Opposition, Pilnaceks Rücktritt zu fordern.

Die sogenannten „clamorosen“ (lateinisch für laut und lärmend) Verfahren – also jene, die unter großem medialen Getöse stehen – sind Ainedters Spezialgebiet. Karl-Heinz Grasser oder Rainhard Fendrich zählen zu seinen Klienten. Ainedter rühmte sich einst, im Theatercafé zufällig die damalige Justizministerin Claudia Bandion-Ortner getroffen zu haben. Wer würde die Gelegenheit zum Plausch nicht nützen, um sich bei der Ministerin aufzuregen, dass in der Causa Grasser zu wenig weitergeht? Für Ainedter selbst sei so ein Vorgehen jedenfalls bis jetzt normal gewesen: „Wenn etwas nicht in Ordnung ist, gehe ich zu den Spitzen der Justiz – auch zum Minister. Das ist meine Pflicht.“

Aber was bringen diese Inventionen? Die Justiz sollte unabhängig agieren. Pilnacek konnte oft „Druck aus gewissen Situation nehmen“, erklärt Ainedter. Und meint weiter: „Wenn ein Fall wie des Ex-Fußball-Bundesligaklubs GAK nach 13 Jahren noch immer nicht abgeschlossen ist, muss man diesen Missstand bei der Justizspitze aufzeigen können“.