Aufreger „Pfiat-di-Gott-Steuer“

Parkgebühr fürs Arbeitsamt, Kündigungspönale, Stempleraufschlag, AMS-Abgabe, Pfiat-di-Gott-Steuer? Die im Sparpaket vorgesehene „ Auflösungsabgabe“ von 110 Euro bei Beendigung eines Dienstverhältnisses hat schon viele Kosenamen – und noch mehr Kritiker. Die bis 2016 geplanten Mehreinnahmen von 203 Millionen Euro für das angespannte AMS-Budget sind ebenso fraglich wie der vom Sozialministerium erwünschte „Lenkungseffekt“. Also das Zurückdrängen kurzfristiger Kündigungen bei Auftragsschwankungen von Unternehmen.

Von der Abgabe betroffen ist nicht nur fixes Personal, auch Saisonarbeiter, Praktikanten und Leiharbeiter sind es. Das eingenommene Geld soll AMS-Maßnahmen für ältere Arbeitslose finanzieren.

Soweit der Plan, die Umsetzung wird schwierig. Im Tourismus, wo es pro Jahr saisonbedingt 370.000 An- und Abmeldungen von Arbeitskräften gibt, herrscht helle Aufregung. „Völlig absurd, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat“, schäumt Hotelier Sepp Schellhorn. Weil er nicht alle seine 100 Mitarbeiter in fünf Betrieben ganzjährig beschäftigen könne, koste diese „verkrampfte Regelung“ allein sein Unternehmen 6000 Euro im Jahr. Die Tourismusbranche würde mit 30 Millionen Euro zur Kasse gebeten, schätzt der Präsident der Hoteliervereinigung. „Ich frage Hundstorfer: Wie soll denn der Betrieb auf einer Skihütte im Sommer aufrechterhalten werden?“