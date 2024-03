Auf 12 Jahre? ÖVP-Landesrätin offen für Senkung der Strafmündigkeit

Tirols Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (ÖVP) hat sich bezüglich einer Senkung der Strafmündigkeit "gegen Denkverbote" ausgesprochen und die von ihrem Bundesparteiobmann, Bundeskanzler Karl Nehammer , angestoßene Diskussion begrüßt. "Bei schweren Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung könnte ich mit einer Herabsetzung durchaus leben", bekannte die Politikerin am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch in Innsbruck. Auch Landespolizeidirektor Helmut Tomac begrüßte den Vorstoß.

Von Zwölfjährigen - derzeit liegt die Strafmündigkeit bei 14 Jahren - könne man erwarten zu wissen, dass man niemanden schaden, verletzen oder gar töten dürfe, sagte Tomac "aus persönlicher Sicht". Eine Sanktion sei in bestimmten Fällen "zumutbar". Gleichzeitig betonte Tomac, dass eine solche nicht unbedingt eine Freiheitsstrafe sein müsse. Die Lage in Tirol beschrieb der Landespolizeidirektor indes als "nicht besorgniserregend, aber auch nicht zu vernachlässigen". Immer wieder habe man jedoch mit Jugendlichen zu tun, die "im Bewusstsein ihrer Strafunmündigkeit handeln", so Tomac. In solchen Fällen müsse es möglich sein, Grenzen aufzuzeigen. Bezüglich der jüngst verübten Taten mit Beteiligung von Jugendlichen zeigte sich der Landespolizeichef "erschüttert".