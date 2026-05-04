Juristischer Angriff auf KURIER-Reporter: Das schreit zum Himmel

Journalisten stehen nicht über dem Gesetz. Wenn sie Falsches berichten, wenn sie das im schlimmsten Fall sogar bewusst tun, gibt es genügend Möglichkeiten, sie juristisch zu belangen. Und es ist das gute Recht von Institutionen, sich gegen Berichterstattung zu wehren.

Was jedoch nun im Fall der KURIER-Kollegen Dominik Schreiber und Kid Möchel passiert, ist nicht weniger als der Versuch, die beiden mundtot zu machen. Jahrelang haben sie nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, um Ungereimtheiten, teils skandalträchtige Vorgänge in der österreichischen Luftfahrt an die Öffentlichkeit zu bringen. Warum das so wichtig ist? Weil es Fliegen dadurch sicherer machen soll. Sie haben also durchaus im Dienste der Öffentlichkeit agiert.