Asylwerber-Lehrlinge: Tirols Ingrid Felipe redet ÖVP ins Gewissen

"Österreich würde es gut anstehen, Kinder aus den Flüchtlingslagern aufzunehmen. Ich glaube, das würden wir vertragen", richtete Felipe dem Koalitionspartner auf Bundesebene aus. Im Bereich Asylwerber und Lehre sei es "nicht menschenwürdig und auch nicht sinnvoll", junge Menschen, denen man eine Ausbildung ermögliche und in die man investiere, abzuschieben. Ihre Parteifreunde im Bund würden jedenfalls "dranbleiben" und weiter Überzeugungsarbeit leisten. "Und außerdem gibt es ja auch viele konservative Organisationen und Menschen, von der Caritas bis zur katholischen Kirche, die sagen: 'Möge man nicht nur Nächstenliebe predigen, sondern sie auch leben", betonte die Landeshauptmannstellvertreterin.

Abseits der Asyl- und Migrationspolitik zeigte sich Felipe mit Türkis-Grün aber insgesamt zufrieden. So zufrieden, dass sie bereits jetzt für eine Neuauflage nach der planmäßigen Nationalratswahl im Jahr 2024 plädierte: "Ich hoffe doch, dass dies ein Modell ist, das sich länger bewährt. Ich glaube, dass es Österreich gut tut." Um noch nachhaltigere Reformen herbeizuführen, bräuchte es mehr als eine Legislaturperiode. Die Grünen würden jedenfalls zeigen, dass man auch als kleiner Koalitionspartner "Richtung machen" sowie "vieles verändern und manches verhindern" könne.

Als Beispiele für die "grüne Handschrift" in der Regierung nannte sie etwa die soziale Ausgestaltung der Kurzarbeit in der Corona-Krise und die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern, die während der Corona-Krisenbewältigung "wiederbelebt" worden sei. "Auch dass man das nunmehrige Investieren aus den Krisen ganz klar mit Klimaschutz, Energiewende und Mobilitätswende konnotiert und richtig viel Geld für diese neue Wirtschaftsform in die Hand nimmt - das ist auch grüne Handschrift", so Felipe.