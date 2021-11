Asylgipfel am 2. Dezember unter niederösterreichischem Vorsitz

Wöchentlich, so der FPÖ-Politiker in einer Aussendung, würde es über 1.300 Asylanträge in Österreich geben. "Mittlerweile haben in diesem Jahr knapp 30.000 Migranten unsere Grenzen überschritten ‐ Ende 2021 werden es 40.000 sein ‐ obwohl sie ihren Antrag in einem sicheren Drittstaat stellen hätten müssen.“