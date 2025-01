Asyl: Verhandlungen zwischen türkiser "Härte" und blauer "Schikane"

Auf den ersten Blick scheinen ÖVP und FPÖ beim Asylthema recht einig: Beide wollen einen härteren Kurs – inklusive mehr Abschiebungen und weniger Familiennachzug. In den bisherigen Verhandlungen gestaltet sich das Thema aber doch komplizierter, ist aus der ÖVP zu hören.

Einerseits stelle sich die Frage der Machbarkeit. Nicht alles, was die FPÖ sich vorstellt bzw. in ihrem Wahlprogramm gefordert hat, sei rechtlich umsetzbar oder praktikabel. Vom rechtsextremen Kampfbegriff „Remigration“ ganz zu schweigen. Und andererseits: „Wir sind dabei, wenn es darum geht, streng, hart und gerecht vorzugehen. Aber manches, was die FPÖ vorschlägt, grenzt an Schikane.“