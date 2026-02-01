Asyl: Familiennachzug sank stark - aus unterschiedlichen Gründen

Der Familiennachzug von Flüchtlingen nach Österreich hat im Vorjahr stark nachgelassen. Nach 8.234 Anträgen im Jahr davor waren es 2025 nur noch 1.996. Eine Detailauswertung, die der APA vorliegt, zeigt freilich, dass dies nur zu einem eher geringen Teil auf den von der Regierung ausgerufenen Stopp der Familienzusammenführung zurückgeht. Vielmehr dürften eine geänderte Spruchpraxis bei Asyl-Anträgen aus Syrien und viele eingeleitete Aberkennungsverfahren eine Rolle spielen.

Basis der jüngsten Entwicklung ist der Machtwechsel in Damaskus, in dessen Folge Österreich im Dezember 2024 die Bearbeitung von Asyl-Anträgen aus Syrien ausgesetzt hat. Weniger Verfahren haben weniger Asyltitel und damit auch weniger Familiennachzug zur Folge. Damit verbunden war auch die Einleitung von mehreren tausend Aberkennungsverfahren bei Syrern. Solange diese laufen, wurden bisher auch keine Anträge auf Familiennachzug mehr genehmigt. Erst eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in diesem Jänner könnte diese Praxis ändern. Das Innenministerium hat diesbezüglich eine Prüfung angekündigt. Subsidiärer Schutz nun häufiger als Asyl Der dritte Effekt der politischen Änderungen in Syrien war eine geänderte Spruchpraxis der österreichischen Behörden. War bis inklusive 2024 Asyl üblich, war es 2025 subsidiärer Schutz. So wurde Syrern im Vorjahr in gut 1.250 Fällen Asyl zugesprochen, aber mehr als 1.900 Mal subsidiärer Schutz. Zum Vergleich die Zahlen aus dem Jahr 2024: Knapp 12.500 Mal Asyl, aber nur etwa 5.500 Mal subsidiärer Schutz. Für das Familienverfahren ist das relevant, weil bei Asylstatus sofort ein Antrag naher Angehöriger gestellt werden kann, bei subsidiärem Schutz aber eine dreijährige Wartefrist besteht.

Nun zu den Zahlen beim Familiennachzug: zu Jahresbeginn 2024 kamen mehrere Faktoren (schnellere Verfahren sowie ein aufgelöster Rückstau von Anträgen) zusammen, die plötzlich monatliche Antragszahlen bis über 2.000 und Einreisezahlen von monatlich bis zu 1.300 ergaben und in der Folge das österreichische Schulsystem ins Wanken brachten. Schon im zweiten Halbjahr entspannte sich die Situation mit monatlichen Antragszahlen von gut 400 und Einreisezahlen von durchschnittlich gut 250 wieder. Ab Anfang 2025 ging es bergab Mit dem Jahr 2025, das die oben geschilderten Änderungen wegen des Machtwechsels in Syrien mit sich brachte, ging es mit den Anträgen weiter deutlich zurück. So waren etwa im Februar nur noch 241 entsprechende Ansinnen auf Nachzug eingebracht worden. Dennoch bestand die Regierung darauf, den Familiennachzug ab Jahresmitte mittels einer Notverordnung weiter abzubremsen. Angenommen werden die Anträge seither zwar weiter, aber außer bei besonders berücksichtigungswürdigen Fällen vorerst nicht behandelt. Gewaltige Auswirkungen hatte das bei den Antragszahlen allerdings nicht. Im Juli gab es 182 Anträge, im August 108, im September 159 und im November 200 - also gerade einmal 41 weniger als im Februar, wo der Asylstopp noch nicht galt. Auch der Rückstau war Ende November mit 1.700 Anträgen überschaubar. Vor nicht allzu langer Zeit war die Zahl noch drei Mal so groß.