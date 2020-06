Asyl: "Deutsch ist wichtig für die Zukunft"

Wie die Integration junger Flüchtlinge in das Gemeindeleben funktionieren kann, zeigt der Verein "Menschen. Leben", der auch das Asyl-Jugendheim in Gänserndorf betreibt, vor. Bewusst werden Berührungspunkte in Vereinen gesucht, um Ängste zwischen Bürgern und Flüchtlingen abzubauen. "Ich bin Fußballer beim Sportverein in Gänserndorf. Meine Herkunft ist kein Problem", erzählt der 17-jährige Afghane Ali. Damit die jungen Flüchtlinge aber auf keine dummen Gedanken kommen, achten ihre Heimbetreuer, die 24 Stunden vor Ort sind, darauf, dass es einen geregelten Tagesablauf gibt und sie Verantwortung übernehmen müssen. "Die Burschen müssen selber einkaufen und kochen. Jeder ist auch verpflichtet, regelmäßig sein Zimmer zu putzen", erzählt Standortleiter René Poppel. So sollen die Jugendlichen selbstständig werden. 225 Flüchtlinge ohne Begleitung werden derzeit in Niederösterreich betreut. "Das Ziel für 2015 lautet, alle Kinder aus Kriegsgebieten im Zuge der Jugendwohlfahrt unterzubringen", sagt die für Asyl zuständige Landesrätin Elisabeth Kaufmann-Bruckberger (Team NÖ).