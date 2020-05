Asfinag will gegen Rowdys schärfer vorgehen

Wir sind uns mittlerweile selbst nicht mehr sicher, ob nur ein Informationsdefizit besteht oder ob es sich schon um verbreitetes Rowdytum handelt“, sagt Asfinag-Sprecher Christian Spitaler. Deshalb wolle man sich rasch mit der Exekutive zusammensetzen und Gespräche führen, ob Strafen nicht doch schon jetzt sinnvoll wären. Damit könnte die Schonfrist für Raser in der Rettungsgasse bald vorbei sein. Und das kann teuer kommen: Für das Nichtbilden der Rettungsgasse droht eine Strafe von bis zu 726 Euro. Das Behindern von Einsatzfahrzeugen wird mit bis zu 2180 Euro geahndet.

Wie berichtet, drückt die Exekutive noch beide Augen zu, wenn es um Verstöße gegen die Bildung einer Rettungsgasse gibt.

Auch in den Ministerin schiebt man sich den Ball zu. „Wir mischen uns in die Strafpraxis der Polizei und des Innenministeriums nicht ein“, heißt es im Büro von Verkehrsministerin Doris Bures. Bei Johanna Mikl-Leitner sieht man hingegen das Verkehrsministerium in der Pflicht. Außerdem „ist jeder Polizist auf der Straße selbst für sein Handeln verantwortlich“, sagte der Ministeriumssprecher. Deshalb sei es auch jedem Beamten überlassen, ob er straft oder eben nicht.