Armutskonferenz drängt auf Rücknahme von Sozialhilfe-Kürzungen

Es brauche "Reform der Reform"

So werde das Land keinen Wohnzuschuss (bis zu 30 Prozent wären möglich) gewähren, armutsgefährdete Niederösterreicher seien also vom Wohnungsverlust bedroht. Auch das große Problem der teilbetreuten Wohngemeinschaften behinderter Menschen - dass die Einkommen der Mitbewohner angerechnet werden - sei nicht gelöst worden. Eine Reform der Reform wäre aus Aigners Sicht also dringend geboten - aber mit der Neuwahl habe man ein Jahr verloren.

Besonders wichtig wären aus Sicht der Hilfsorganisationen Maßnahmen für leistbares Wohnen, ein leistbarer Zugang zu Gesundheits- und Therapieleistungen sowie eine Kindergrundsicherung. Schenk wies darauf hin, dass der Sozialstaat nicht nur die Ärmsten, sondern vor allem auch die untere Mitte (also jene ohne Rücklagen) schütze, wenn sie von Krankheiten oder Arbeitslosigkeit getroffen werden.