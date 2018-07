Arbeitszeit: Jetzt geht es um die Macht des ÖGB

Ein Kanzler ist kein Haudrauf, oder besser: Er sollte sich nicht als solcher geben.

So gesehen war es völlig klar, dass Sebastian Kurz am Wochenbeginn zum Streit-Thema Nummer eins, dem 12-Stunden-Tag, vorzugsweise Diplomatisches von sich gab. Der letztgültige Gesetzesentwurf sei ein guter; man habe das Gesetz „präzisiert“. Und wenn überhaupt, dann gibt es aus Sicht des Regierungschefs nur ein Problem im Zusammenhang mit der Gesetzesnovelle: „Es gibt noch sehr viele Falschinformationen.“

Der Satz ist vorrangig an den Gewerkschaftsbund gerichtet. Denn an ihm und seiner groß angelegten Demonstration am Wiener Heldenplatz hat die Regierungsspitze so manches auszusetzen. Nicht an der Demo an sich; aber an der „Propaganda von der 60-Stunden-Woche“, um es mit ÖVP-Parteimanager Karl Nehammer zu sagen.

In den Reihen der FPÖ ist man nicht nur über die „fehlende Sachlichkeit“ erbost; die blaue Regierungsmannschaft attestiert dem Gewerkschaftsbund, nicht die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten – und das sagt man bei den Freiheitlichen auch durchaus laut.

Eine der ersten war diesbezüglich Beate Hartinger-Klein. Die blaue Sozialministerin hatte schon vor einer Woche via Kleine Zeitung provokant in Frage gestellt, dass Funktionäre und Gewerkschaftsvertreter zuvorderst die Interessen der Mitarbeiter vertreten: „Es ist ja oft so, dass der Betriebsrat etwas anderes will als der einzelne Arbeitnehmer, oder?“

Noch deutlicher wurde am Vorabend der ÖGB-Demonstration FPÖ-Klubchef Johann Gudenus im Parlament. Dieser erklärte unumwunden, dass ein wesentlicher Aspekt der Arbeitszeitflexibilisierung die Entmachtung der Betriebsräte sei. Denn in den Betriebsräten gibt es, so Gudenus, „noch vorhandene Machtstrukturen“ der Sozialdemokratie – und die müssten „minimiert“ werden.