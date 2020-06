Antisemitismus-Vorwurf gegen Strache wegen Buchwidmung

Experte: "zu 99,99 Prozent" Straches Schrift

Der Eintrag ist signiert mit " Heinz-Christian Strache". Laut eines Handschriften-Gutachters soll es sich dabei "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um die Schrift des ehemaligen Vizekanzlers handeln. Der Experte sei sich zu 99,99 Prozent sicher.

Das Buch erschien erstmals 1941. Bei diesem Exemplar handle es sich jedoch um einen Nachdruck aus dem Jahr 1992, daher könne die Signatur von Strache frühestens aus diesem Jahr stammen.

Strache: Keine Erinnerung an Widmung

Die Süddeutsche Zeitung habe Strache damit konfrontiert. Laut seinem Anwalt könne er sich jedoch nicht an so eine Widmung erinnern, er lasse der SZ ausrichten, den Inhalt des Buches nicht zu kennen, heißt es in dem Bericht.

Strache habe das judenfeindliche Buch angeblich für ein Mitglied aus der rechtsextremen Szene signiert. Ein Informant, der anonym bleiben möchte, habe dies eidesstattlich versichert. Zu der Zeit war Strache FPÖ-Bezirksrat in Wien.