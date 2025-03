Justizministerin beurlaubt Mitarbeiterin, weil sie als Beschuldigte geführt wird

Wie die Kronenzeitung berichtet, hat Sporrer eine Mitarbeiterin engagiert, die gegenwärtig als Beschuldigte in einem Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck geführt wird.

Am 3. März folgte Anna Sporrer (SPÖ) auf Alma Zadić (Grüne) an der Spitze des Justizministeriums. Nun sorgt eine Personalia für Schlagzeilen.

Die Beschuldigte sei zuvor am Bundesverwaltungsgericht tätig gewesen und soll ebendort mit zehn weiteren Personen Eingriffe in die "feste Geschäftsverteilung" vorgenommen haben. Der Vorwurf: Amtsmissbrauch durch Zuweisung neuer Fälle an ausgewählte Richter.