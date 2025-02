Anklage vor Wien-Wahl? Korosec rüttelt nicht an Mahrers ÖVP-Spitzenkandidatur

Bei Ernst Nevrivy geht es um einen angeblichen Insider-Tipp in Bezug auf einen Grundstückskauf und ein Sponsoring. Ermittelt wurde wegen des Verdacht der Verletzung des Amtsgeheimnisses , der Bestechlichkeit , des Beitrags zur Untreue und der Vorteilsannahme zur Beeinflussung.

In dem Verfahren werden insgesamt 14 Personen und vier Verbände beschuldigt. Mehrere Verteidiger haben am Donnerstag Akteneinsicht beantragt, um sich ein Gesamtbild von der Lage zu machen – aber das dauert. Die WKStA hat noch nichts kommuniziert, weil die Umsetzung des Erlasses noch läuft.

Und so liegt derzeit der Fokus auf dem ÖVP-Landeschef, der in Hinblick auf die Wien-Wahl am 27. April unter Druck kommt.