Angst unter der Kippa: Zahl der Attacken auf Juden steigt

„Unterschwellig spielt die Politik immer eine Rolle“, sagt Maccabi-Nachwuchsleiter Margules; und gerade bei dem Spiel gegen die türkische Mannschaft habe man das gesehen: „Man merkt, dass sich die politische Szene in der Türkei in den letzten Jahren stark verändert hat.“ Dass mit der Zuwanderung auch ein Stück des Nahost-Konflikts nach Europa getragen wurde, ist ohnehin nicht von der Hand zu weisen. Der Vorfall, bei dem ein Syrer in Berlin einen Kippaträger angriff (siehe Artikel rechts), steht dafür prototypisch.

Doch auch das politische Klima in Österreich spielt eine Rolle bei dem, was gesagt werden darf und was nicht – und was gerade zum Trotz gesagt wird. „Natürlich wurden wir schon vor 20 Jahren beschimpft. Aber die Rülpser werden mehr, weil sich jeder mehr zu sagen traut – vom Wirt bis zum Schiri“, sagt Winkelbauer. Schließlich kommen noch immer zwei Drittel der Angriffe von rechts – oder zumindest aus einer rassistischen Ecke: „Wenn David Alaba nicht bei Bayern, sondern in Favoriten spielen würde, würde er vermutlich auch beschimpft werden.“

„Politik, die Antisemitismus und Rassismus zulässt, hat auch ihren Anteil“, sagt IKG-Präsident Deutsch. Die FPÖ ist für ihn mit ein Grund, warum sich die roten Linien verschoben hätten: „Man sollte die Tatsache nicht normalisieren, dass eine solche Partei in der Regierung ist.“ Dass die IKG beschlossen hat, keinen Kontakte mit der FPÖ zu halten, dahinter steht er: „Selbst wenn ich die Vergangenheit der FPÖ vergessen würde, wenn ich nur die Zeit seit der Angelobung im Dezember bewerte, bestärkt mich das in der Entscheidung – es hat mehr als 20 antisemitische oder neonazistische Fälle in den Reihen der FPÖ gegeben.“