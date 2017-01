"Die Keule der Hofburg-Etikette trifft jeden." Diese Prophezeiung für Alexander Van der Bellen stammt von einem, der es wissen muss. Meinhard Rauchensteiner ist seit 17 Jahren Redenschreiber in der Hofburg.

Ab heute Punkt 10.00 Uhr kann sich Van der Bellen dieser Keule nicht mehr entziehen. Dann startet sein neues Leben als neunter Bundespräsident. Vorbei ist es mit der Freiheit, mal schnell in legeren Jeans rote Chesterfield light kaufen zu gehen. "Das Protokoll hat man zwar schnell gelernt, aber ob man es auch innerlich akzeptiert, da bin ich mir nicht so sicher", zweifelt Rauchensteiner. Für einen eigenwilligen Menschen wie Van der Bellen sicher die größte Herausforderung. Jeder Schritt und jedes Wort steht unter Beobachtung. "Ein Drauf-los-Plaudern gibt es nicht mehr. Der Bundespräsident ist die offizielle Stimme der Republik. Das war auch für mich etwas gewöhnungsbedürftig", erinnert sich Heinz Fischer. Foto: KURIER/Jeff Mangione

VDB nie alleine. Dazu kommt im Alltag: Die Sicherheitsbeamten der Cobra sind ständig an der Seite des Bundespräsidentenpaares, ob man will oder nicht. "Im Idealfall wird der Polizeibeamte zu einem zusätzlichen Familienmitglied. Dann hat man das Gefühl, weniger Privatsphäre abzugeben", so Rauchensteiner. Bereits seit dem 5. Dezember wird das Gründerzeithaus in Wien-Mariahilf, wo der neue Bundespräsident wohnt, bewacht. Die Staatssicherheit prüft gerade, ob das First Couple in der Dachgeschoßwohnung weiter leben kann oder für die kommenden sechs Jahre in eine Dienstwohnung übersiedeln muss.

Doch bevor der Tag von früh bis spät in ein enges Zeitkorsett gedrängt wird und der ehemalige Uni-Professor seitenweise Protokolle studieren muss, steht heute die Angelobung am Programm.

Söhne bei der Angelobung. Um 10.00 Uhr startet die Zeremonie im Historischen Sitzungssaal des Parlaments. Neben Ehefrau Doris Schmidauer (53) werden auch die beiden Söhne Florian (Marketingexperte, lebt im Kaunertal) und Nicolai (lebt als Bauer in Deutschland) von der Tribüne aus beobachten, wie "Saschi" (so nennen sie ihren Vater) angelobt wird. Erster Arbeitstag. Nach dem anschließenden gemeinsamen Marsch Richtung die Hofburg wird der Neue zum ersten Mal seine rund 70 Mitarbeiter kennenlernen. "Seit dem 22. Mai hat Van der Bellen die Hofburg nicht mehr betreten", sagt sein Pressesprecher Reinhard Pickl-Herk. Auch an das barocke Ambiente seines Amtssitzes wird sich Van der Bellen erst gewöhnen müssen. "Man fühlt sich mehr in einem Museum als in einem Büro. Und wer schreitet schon jeden Tag auf seinem Weg ins Büro einen 64 Meter langen roten Teppich ab?", schildert Rauchensteiner. Der Grüne Salon, den man durch die Tapetentüre erreicht, ist Van der Bellens neues Arbeitszimmer. Hier finden die berühmten Vieraugengespräche statt. An den Wänden befinden sich zwei riesige Gemälde, die eine Aufführung von Christoph Willibald Glucks Oper "Il Parnasso confuso" durch Mitglieder der kaiserlichen Familie darstellen.

Foto: AP/Ronald Zak Keine First Dogs in der Hofburg. Eine gute und eine schlechte Nachricht warten auf den ersten grünen Bundespräsidenten: Die First Dogs Chico und Kita haben in der Hofburg striktes Hausverbot. Wenn Van der Bellen und seine Ehefrau gemeinsam auf Staatsbesuch sind, übernimmt seine Ex-Frau, die auf einem Hof im Burgenland lebt, gerne die Pflege – Patchwork-Family à la Van der Bellen.

Dafür nimmt man es im Leopoldinischen Trakt der Hofburg mit dem Rauchverbot nicht so strikt. Auch Heinz Fischer zündete sich gerne seine Pfeife im Arbeitszimmer an. In vielen Zimmern findet man Aschenbecher.

Die neue First Lady. Doris Schmidauer will als Bundespräsidentengattin einen ganz neuen Stil prägen. Sie denkt gar nicht daran, ihren Job als Klubmanagerin der Grünen aufzugeben. "Wenn es sich machen lässt, wird mich meine Frau begleiten, wenn nicht, dann eben nicht", betonte Van der Bellen im Wahlkampf mehrmals.