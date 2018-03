Androsch erinnert Löger an Überschüsse in 70er-Jahren

Und das ausgerechnet unter dem roten „Sonnenkönig“ Bruno Kreisky und seinem überaus beliebten Finanzminister Hannes Androsch.

SPÖ-Urgestein Androsch, der bald 80-jährige spätere Industrielle, schaffte zwischen 1970 bis 1974 gleich fünf Mal hintereinander einen Überschuss im Gesamtstaat (dafür blieb sein Bundesbudget paradoxerweise defizitär).

Wer hat also nun Recht? Wer ist der bessere Finanzminister, wenn man so will?

Dazu sagt Androsch im KURIER-Gespräch: „Stolze Vergleiche mit Budgets frühere Jahrzehnte sind Etikettenschwindel, es werden Äpfel mit Birnen verglichen.“

So wurden nach dem Jahr 2000 Bahn, Post, Straßenbau oder Telekom ausgegliedert, womit deren Investitionsausgaben und Schulden nicht mehr im Budget auftauchen, erinnert Androsch. Und weiter: „Würde man das auf heute umlegen und fair vergleichen, hätten wir ein gigantisches Budgetdefizit von 20 bis 30 Milliarden Euro.“

So bleibt Lögers Budget in Zeiten des höchsten Wirtschaftswachstums seit zehn Jahren für den früheren SPÖ-Politiker nur ein wenig ambitioniertes „more of the same“.