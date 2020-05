Zahltag ist erst nach der Wahl

SPÖ und ÖVP versprechen unisono Wachstum und Arbeitsplätze. Woher beides kommen soll, blieb bisher eher schleierhaft. Wirklich konkret wurde nur die Volkspartei bei ihrem Ziel von 420.000 neuen Jobs. Schon das Datum blieb wieder vage. Manchmal hieß es „bis 2018“, manchmal „bis 2025“.

Unerheblich ist das nicht, allein in den Jahren der Krise, also von 2008 bis 2013 entstanden laut letzter WIFO-Schätzung rund 100.000 neue Jobs. Und die allermeisten ohne viel Zutun der Politik, ohne die Entfesselung der Wirtschaft. Also ohne, dass beispielsweise die Lohnnebenkosten gesenkt werden, wie das die ÖVP verlangt.