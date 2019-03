Analyse: Top-Jobs für Türkise und eine Überraschung

Johannes Hahn, so heißt es, hätte zwar nichts gegen eine dritte Kommissarsperiode in Brüssel. Aber daraus dürfte nichts werden. Für ihn wird ein ehrenvoller Job vor der Polit-Pension gesucht. „Die Karo ist wahnsinnig fleißig, kann unglaublich gut mit den Leuten und wird bei den Vorzugsstimmen sehr gut abschneiden“, glaubt ein Türkiser an Edtstadlers Aufstieg. Ihre Chancen leiten sich auch aus der Nähe zum Kanzler ab. „Karoline ist türkis, Karas ein Mitterlehner-Mann“, meint der Szenen-Kenner.