AMS-Vorstand schickt Reformvorschläge an Regierung

Der AMS-Vorstand wird bis Ende Juni seine Reformvorschläge an die Bundesregierung übermitteln. An die Öffentlichkeit sollen die Vorschläge der Spitze des Arbeitsmarktservice vorerst nicht gelangen, der Regierung wurde Vertraulichkeit zugesichert, hieß es aus dem AMS. Das FPÖ-geführte Sozialministerium will "dem laufenden Prozess nicht vorgreifen und daher auch vorzeitig keine Details zur weiteren Vorgehensweise kommunizieren".

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Beate Hartinger-Klein (beide FPÖ) hatten Mitte April bei einer Aussprache mit den AMS-Vorständen Johannes Kopf und Herbert Buchinger Reformvorschläge für das AMS bis Ende Juni eingefordert. Das aktuelle Zeitfenster der guten Konjunkturentwicklung müsse genutzt werden, "um Reformen im AMS umzusetzen", sagte Kurz damals. Die AMS-Mittel müssten noch effizienter eingesetzt werden und die Vermittlung von Jobs besser organisiert werden.