Amoklauf: Regierung will Entschädigungsfonds einrichten

Die Regierung will einen Fonds einrichten, der die durch den Amoklauf verursachten finanziellen Kosten für Begräbnisse, psychologische Betreuung, etc. abgedeckt werden. Das gilt auch für die betroffene Schule.

„Das Attentat hat Österreich in einer dramatischen Art und Weise erschüttert“, hieß es am Samstag in einem Statement. Daher sei ein „umfangreiches Maßnahmenpaket“ vonnöten, das kommende Woche im Ministerrat beschlossen werden soll.

Sichere Orte

„Nach so einer schrecklichen Tat kann man nicht zur Tagesordnung übergehen“, sagt Kanzler Christian Stocker am Samstag. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass sich solche Gewalttaten wiederholen. Unsere Schulen müssen sichere Orte sein – Orte, an denen unsere Kinder unbeschwert wachsen und lernen können.“

Vizekanzler Andreas Babler ergänzte, dass es „wirklich keinen Grund gibt, warum man sich mit 18 Jahren ohne strenge Prüfung eine Schrotflinte kaufen können sollte. Wir werden den Zugang zu Waffen für bestimmte Personengruppen deutlich einschränken.“