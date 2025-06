Alterslimit auf Social Media: Pröll will Einsatz von ID Austria prüfen

Aktuell nutzen 3,9 Menschen in Österreich die digitale Signatur, mit der man sich online ausweisen kann. Bis Ende 2029 sollen es 8,9 Millionen sein, so das Ziel. Nächste Woche ist ein Relaunch des Digitalen Amts geplant, die ID Austria soll erweitert und verbessert werden, kündigte Pröll an.

Allerdings gebe es zuletzt in Frankreich und Dänemark Überlegungen, ein Alterslimit für Soziale Medien einzuziehen. Dazu müssten Plattformen in erster Linie einmal dazu verpflichtet werden, den eigenen, bereits bestehenden Altersbeschränkungen nachzukommen. Pröll merkte an, dass es laut DSGVO eigentlich verboten sei, Daten von unter 14-Jährigen zu verarbeiten. Es sei also auch ein Thema für die Europäische Union.

Altersgrenze bei 14, 15 oder 16?

Pröll kündigte aber an: "Wir werden in Österreich eine Lösung erarbeiten." Die Idee, die ID Austria zur Alterskontrolle einzusetzen, "werden wir uns genau anschauen. Wir prüfen das." Man könne mit den Plattformen sprechen, ob eine solche Lösung für sie denkbar wäre.

Wie am Montag kolportiert wurde, könnte morgen, Mittwoch, schon ein Ministerratsbeschluss zu einer neuen Altersgrenze fallen. Offen war zuletzt aber noch, ob diese bei 14, 15 oder 16 Jahren gesetzt werden soll. Eine solche Altersgrenze forderten die Grünen übrigens schon im April.