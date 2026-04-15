"Aktivpension" ab 2027: So soll Arbeiten im Alter attraktiver werden

Wer neben der Pension oder über das Pensionsantrittsalter hinaus arbeitet, soll ab 2027 steuerlich profitieren. Die Bundesregierung hat sich auf die Rahmenbedingungen der sogenannten "Aktivpension" geeinigt. ÖVP-Klubobmann August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und Neos-Klubchef Yannik Shetty präsentierten die Details am Mittwoch nach dem Ministerrat. Derzeit arbeiten 150.000 Menschen in Österreich über das Pensionsalter hinaus. Dieses "Potenzial" will die Regierung stärken, heißt es. "Wer sich entscheidet, länger zu arbeiten, hat am Montatsende deutlich mehr zur Verfügung", meint Schumann. Wie wird das konkret umgesetzt?

Steuerlicher Freibetrag, Frauen benötigen nur 34 Versicherungsjahre Erstens über einen steuerlichen Freibetrag von bis zu 15.000 Euro. Dieser gilt für Personen, die zusätzlich zur Alterspension weiterarbeiten - und auch für jene, die den Pensionsantritt aufschieben, um länger erwerbstätig zu bleiben. Debatten gab es darüber, wie viele Versicherungsjahre Frauen erwerben müssen, um den Freibetrag zu erhalten. Ab 2027 gilt vorerst: Männer müssen 40, Frauen nur 34 Versicherungsjahre haben. Bis 2033 werden die Voraussetzungen der Frauen auf das Niveau der Männer schrittweise angeglichen. Hintergrund: Bis dahin steigt auch das gesetzliche Pensionsalter auf das Level der Männer, nämlich auf 65 Jahre.