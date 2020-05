Häuserkampf rot vs. blau

Bis vor wenigen Jahren war auch dieser Bau eine Hochburg der Sozialdemokratie. An die 70 Prozent der Wahlberechtigten haben hier traditionell SPÖ gewählt. Doch bei der letzten Gemeinderatswahl 2010 verkehrten sich die Verhältnisse: Jeder Zweite, der sich in der nahen Volksschule zur Wahlurne bemühte, stimmte für die FPÖ.

Das wollen die beiden Herrschaften von der Sektion XI in Großjedlersdorf nicht auf sich sitzen lassen. Der Jüngere der Beiden eröffnet in der 100er-Stiege höflich: „Guten Abend, mein Name ist Ronald Schlesinger, und das ist der Herr Herbert Schweiger. Wir unterstützen die SPÖ im Wahlkampf. Ihre Meinung würde uns interessieren.“

Schlesinger ist einer von rund 700 Freiwilligen, die es mit ihren Hausbesuchen für die SPÖ in Wien richten sollen. Auf dem Weg vom dritten in den zweiten Stock erklärt er dem KURIER: „Mit ihrer Von-Tür-zu-Tür-Kampagne haben unsere Kärntner Parteifreunde die Landtagswahlen für sich entschieden.“ Wie viele Hausbesucher in den anderen Bundesländern unterwegs sind, konnte oder wollte ein Sprecher der Bundes-SPÖ nicht verraten.

Herbert Schweiger, tagsüber Direktor einer Volkshochschule, ist indes überrascht, wie viele Menschen der SPÖ auch heute die Türe öffnen und sich ein paar Minuten Zeit nehmen. Nur ein einziger Mieter meint, dass ihn die Politik nicht interessiert und dass er am 29. September nicht wählen geht.