Alt-AK-Präsident Herbert Tumpel 70-jährig verstorben

Herbert Tumpel, langjähriger Präsident der Arbeiterkammer, ist am Donnerstagvormittag verstorben. Der 70-Jährige litt an einer schweren Erkrankung.

Tumpel wurde 1948 in Wien geboren und kam nach seinem Studium der Volkswirtschaftslehre in den 70er-Jahren zum ÖGB und stieg rasch zum leitenden Sekretär auf. Von 1987 bis 1997 war er zusätzlich Aufsichtsratschef der BAWAG und wurde dann zum Präsidenten der Arbeiterkammer Wien und der Bundeskammer gewählt.

Dieses Amt übte er bis 2013 aus. In den 16 Jahren an der Spitze der AK hat Herbert Tumpel für zahlreiche Reformen und einen tiefgreifenden Umbau und Ausbau der AK Leistungen im Rahmen des Programms „AK plus“ gesorgt. Politisch, so heißt es aus der AK, stand Herbert Tumpel "für den Ausgleich der Kräfte und Fraktionen in der ArbeitnehmerInnen-Interessenvertretung und einen kompromisslosen Kurs für die Rechte der ArbeitnehmerInnen".

„Mein Mitgefühl gilt seiner Frau Gertrude Tumpel-Gugerell, der ich mein tiefes Beileid ausspreche“, sagt AK-Präsidentin Renate Anderl. „Ich habe Herbert für seinen Weitblick und seine politische Klarheit sehr geschätzt. Die Arbeiterbewegung hat Herbert Tumpel viel zu verdanken und wird ihn sehr vermissen.“