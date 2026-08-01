Kampf gegen Schulden: Warum mehr Wirtschaftswachstum nicht reicht

Österreichs Staatsschulden betragen mittlerweile mehr als 430 Milliarden Euro. Für die Finanzmärkte noch relevanter ist die Schuldenquote – also die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (BIP). Im Vorjahr lag diese bei 81,5 Prozent des BIP, bis Jahresende 2030 erreicht sie laut Prognose des Fiskalrats einen historischen Höchststand von 88 Prozent. Damit liegt Österreich zwar noch hinter Griechenland, Italien oder Frankreich, die sich jenseits der 100-Prozent-Marke bewegen. Die steigenden Zinszahlungen belasten das Budget aber jetzt schon kurz- sowie langfristig. Laut Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) machen ab 2029 die Zinszahlungen, also das Abstottern von Schulden, rund 80 Prozent des Budgetdefizits aus.

Wie könnte man gegensteuern? Die Schuldenquote sinkt, wenn die Wirtschaft schneller wächst als der Schuldenstand – oder wenn das Budgetdefizit ausreichend reduziert wird. Auf Basis dieser Überlegungen hat Ökonom Dénes Kucsera vom wirtschaftsliberalen Thinktank Agenda Austria berechnet, wie Österreich die Schuldenquote auf dem aktuellen Niveau stabilisieren könnte. Eigentlich helfen nur Einsparungen Erste Option, derzeit unrealistisch: mehr Wirtschaftswachstum. Österreichs reales Wachstum liegt laut WIFO-Prognose heuer bei 0,9 Prozent des BIP. Laut Kucsera wären insgesamt 3,2 Prozent bzw. zusätzlich 2,3 Prozent nötig, damit sich die Schuldenquote nicht verschlechtert. Auch von 2027 bis 2031 gäbe es dann noch eine Wachstumslücke, um die Schuldenquote zu halten. „Bis 2031 müsste die Wirtschaft real zirka 50 Prozent stärker wachsen als in den Prognosen“, sagt Kucsera.

Zweite Option: stärkere Einsparungen. Der Staat macht heuer voraussichtlich ein Defizit von 4,2 Prozent des BIP. Um die Schuldenquote zu stabilisieren, wären jedoch 2,4 Prozent nötig – und auch in den Folgejahren jeweils weniger, als vom Finanzministerium vorgesehen.