Ärzte starten Offensive zum Ausstieg bei ELGA

Die Dynamik, die die Info-Offensive der Ärzte auslöst, ist schwer abzuschätzen. Von den fast zehn Millionen Menschen, die eine eCard besitzen, haben bisher bereits 60.000 einen ELGA-Ausstieg angemeldet. Da – abgesehen von der Wiener Ärztekammer – auch andere Bundesländer ähnliche Kampagnen planen, ist aber davon auszugehen, dass die Zahl der ELGA-Verweigerer deutlich steigt.

Susanne Herbek, Chefin des ELGA-Projekts und selbst Medizinerin, kritisiert das Vorgehen der Ärzte-Vertreter: "Ich bedaure sehr, dass die Kammer diese Kampagne startet. Die besondere Vertrauensstellung, die Ärzte bei ihren Patienten genießen, wird benutzt, um mehr Transparenz im Gesundheitssystem zu verhindern."

Den Einwand der Kollegin weist Ärztekämmerer Szekeres zurück: "Die Transparenz gibt es längst. Völlig zu Recht kontrollieren die Krankenkassen schon jetzt genau, was wir Ärzte tun, verschreiben und verrechnen." So seien die oft zitierten Doppel-Befundungen vielfach Verlaufskontrollen. Szekeres: "Ein Blutbild wird oft nicht deshalb wiederholt, weil ein Arzt nicht weiß, was der andere tut, sondern weil man problematische Werte oder den Verlauf einer Therapie kontrollieren möchte." www.elga.gv.at