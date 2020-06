VP-Minister ruft Papst zu Hilfe

Auch zu Themenkreisen aus seinem Ressort äußerte sich die Landwirtschaftsminister am Montag: Rupprechter sich etwa optimistisch über nationale Anbauverbote von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) gezeigt. Vor Beginn des EU-Umweltrates am Montag in Brüssel sagte Rupprechter, Gesundheitskommissar Tonio Borg habe ihm außerdem zugesagt, die Genmais-Sorte Pioneer 1507 vor einer Entscheidung an die EFSA zurückzuverweisen. Außerdem habe sich abgezeichnet, dass Großbritannien den Vorschlag von nationalen Anbauverboten unterstützt. Damit gibt es die berechtigte Hoffnung, hier eine qualifizierte Mehrheit zu erhalten. Bisher war ein Vorschlag der EU-Kommission für nationale Anbauverbote seit 2010 durch Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Belgien blockiert. Für Österreich sei aber auf jeden Fall sicher, dass es keine Zulassung von GVO geben werde.

Das 40-Prozent Ziel der CO2-Reduktion bis 2030 sei "in Ordnung" und "ein guter Kompromiss", erklärte Rupprechter weiters. "Aus Sicht der Umwelt würde ich mir ein ambitioniertes Ziel wünschen". Allerdings sei es notwendig, die 40 Prozent im Paket zu sehen, gemeinsam mit verbindlichen Zielsetzungen für Energieeffizienz und Erneuerbare Energie. "Wir müssen unsere Energiewende auf die Erneuerbaren ausrichten, damit es nicht durch die Hintertür zu einer Renaissance der Atomenergie kommt". Kritik übte er auch an billigem Verbrennen von Steinkohle aus den USA in Deutschland. Gleichzeitig werde es darum gehen, die Lastenverteilung entsprechend vorzunehmen.