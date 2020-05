Abreibung für ÖVP und SPÖ, KPÖ wird zweite

Die große Gewinnerin des Wahltages jedoch ist Elke Kahr, die Kommunistin. 20,1 statt 11,2 Prozent. Das macht die KPÖ zur zweistärksten Kraft in der steirischen Landeshauptstadt und zur neuen Partei der kleinen Leute. Die Stadträtin punktete mit einfachen Botschaften: „Helfen statt Reden“. Ihr Ressort führt sie akribisch. Leistbares Wohnen ist ihre Maxime. Aus einem KPÖ-Hilfsfonds, der mit dem Gehaltsverzicht aller Funktionäre gespeist wird, erwarten Notleidende Geld bei Mietrückständen, für neue Boiler und Waschmaschinen.



Zu ihrer Wählerschaft zählt nicht nur der Gemeindebau. In Graz war es auch irgendwie immer schon chic, aus Protest gegen erstarrte Strukturen dunkelrot zu wählen. „Das ist sensationell“, wirkte Kahr nahezu erschrocken, dass die Umfragen bezüglich ihres Ergebnisses korrekt waren. „Ich hab’ das noch gar nicht g’scheit realisiert.“



Die KPÖ-Frontfrau erreichte nahezu jenes historische Ergebnis ihres charismatischen Vorgängers Ernest Kaltenegger von 2003 mit damals knapp 21 Prozent. In sieben Sprengeln lagen die Dunkelroten sogar vor der bürgerlichen ÖVP.



Bei den anderen Parteien war Wunden pflegen nötig. Die SPÖ musste erkennen, dass es noch weiter bergab gehen kann: 15,3 Prozent, ein Minus von 4,4 Prozentpunkten. Spitzenkandidatin Martina Schröck hat die Partei erst vor einem Jahr übernommen, „als sich niemand anders getraut hat“, kommentierte sie und gestand ein, enttäuscht zu sein. Aber sie werde „selbstverständlich“ im Amt bleiben.



Auch die Grünen mussten eine Niederlage hinnehmen. Die bisherige Vizebürgermeisterin Lisa Rücker schaffte es mit 12 Prozent der Stimmen (Minus 2,6 Prozentpunkte) zwar, den Stadtratssitz knapp zu halten. Doch nur noch Vierter sind die Grünen. „Unser Kurs war stark von Veränderung bestimmt. Damit kriegt man nicht nur Freunde“, sagte Rücker.



Weh tut den Grünen wohl auch, von der FPÖ überholt worden zu sein: Mario Eustacchio konnte um 3,1 Prozentpunkte zulegen und erreichte 13,9 Prozent. Das macht ihn neben KPÖ-Kahr zum zweiten Wahlgewinner.



Das BZÖ flog aus dem Gemeinderat, dafür schafften die Piraten mit einem Mandat den Einzug.