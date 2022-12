„Mit dem e-Rezept gehen wir einen weiteren Schritt Richtung Digitalisierung des Gesundheitswesens. In Zukunft haben alle Anwender:innen ihre Rezepte an einem Ort gesammelt - eine weitere Erleichterung für Patientinnen und Patienten“, wird Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) in der Aussendung zitiert.

“Das e-Rezept ist ein gutes Beispiel für Digitalisierung mit Nutzen. Wo man früher noch einen Zettel mit einem Rezept brauchte, genügt in Zukunft die E-Card. Das spart Aufwand und Zeit. So hilft Digitalisierung, die Verwaltung zu vereinfachen und sie zu den Menschen zu bringen", heißt es vom für Digitalisierung zuständigen Staatssekretär Florian Tursky.

Eine entsprechende Gesetzänderung werde am 7. Dezember im Gesundheitsausschuss des Parlaments behandelt, heißt es vom Gesundheitsministerium.