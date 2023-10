8.750 Ausbildungsplätze: So holt Polaschek mehr Personal

Elementar + Diese Initiative der Uni Graz richtet sich insbesondere an jene, die in den Kindergärten und Krippen schon als Helfer oder Assistenten arbeiten. Der insgesamt dreijährige Universitätslehrgang wird berufsbegleitend und in Regionalgruppen durchgeführt. Das ermöglicht die Vereinbarkeit von einer Tätigkeit in einer Krippe oder einem Kindergarten sowie der Teilnahme am Bildungsprogramm. Teilnehmer ohne Matura absolvieren im ersten Jahr die Studienberechtigungsprüfung und können damit den Uni-Lehrgang als qualifizierte Elementarpädagogen abschließen.

BAFEP Dazu kommen noch jene 7.000 Absolventen der Langformen der Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, die realistischerweise nach dem Abschluss im Kindergarten arbeiten. Mittelfristig soll der Anteil an Absolventen gesteigert werden.

WKÖ und IV begrüßen den Vorstoß von Polaschek, die Gewerkschaft zürnt dem Minister: „8.735 zusätzliche Ausbildungsplätze bis 2030 in Kindergärten sind zwar ein Schritt in die richtige Richtung, reichen jedoch bei Weitem nicht aus, um das akute Problem des Fachkräftemangels in österreichischen Kindergärten zu lösen“, betont Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende.