75 Euro? Ärztekammer fordert Strafgebühr für versäumte Arzttermine

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) hat am Mittwoch erneut dafür plädiert, Patientinnen und Patienten zur Kasse zu bitten, falls sie nicht zu einem vereinbarten Termin in einer Ordination erscheinen. Es sei frustrierend, wenn Termine nicht abgesagt würden, wurde dieser Schritt begründet. Man können sich dadurch nicht "der Situation anpassen", erläuterte der stellvertretende Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte in der Österreichischen Ärztekammer, Dietmar Bayer.

