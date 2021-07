Alma Mater in Feierlaune

Der Bundespräsident war da, der Wissenschaftsminister natürlich auch, die Rektoren der 22 heimischen Unis, dazu noch wissenschaftliche Aushängeschilder Österreichs wie Anton Zeilinger und Markus Hengstschläger. Sogar Papst Franziskus hat in einem Schreiben, das Rektor Heinz Engl vom Apostolischen Nuntius überbracht worden ist, zum Jubiläum gratuliert: Am Donnerstag wurde im Festsaal der Uni Wien dem Gründungstag vor 650 Jahren gedacht.

Universitätsstifter war 1365 der in Wien geborene Habsburger Herzog Rudolf IV. Damals kamen Studierende mit 14 bis 16 Jahren an die neue Uni, die Studienauswahl war mangels Wissens bescheiden: Theologie, Rechtswissenschaften, Medizin und die "Freien Künste" wurden angeboten, erinnerte Rektor Heinz Engl in seiner Festrede. Die ersten hundert Jahre der Universität, die von großer Autonomie geprägt waren, bezeichnet er als erstes goldenes Zeitalter. Über die Jahrhunderte, erklärte Engl, prägte die Universität Wien das geistige Leben Europas "und wird dies auch weiterhin tun".

In den Festreden wurden aber auch den dunklen Zeiten der 650-jährigen Geschichte gedacht: Bundespräsident Heinz Fischer sprach über die Zeit des Nationalsozialismus und den auch an den Unis wütenden Antisemitismus. Auch die Nachkriegszeit sei hart gewesen. Die Chance, vertriebene Professoren wieder zurück zu ihren Lehrstühlen nach Wien zu holen, wurde vertan.

Wissenschaftsminister Mitterlehner schaute in seiner Festrede in die Zukunft. Die Leistungen der Unis müssten sichtbarer werden, um das "älteste Wirtschaftsunternehmen der Stadt" zu legitimieren, befand er. Zudem müsse die Internationalisierung weiter vorangetrieben werden. Im Moment sind 20.000 Studierende an der Uni Wien aus dem Ausland. Der Minister kann sich, wie auch Rektor Heinz Engl, weitere Kooperationen mit Fachhochschulen vorstellen.