60 Jahre DÖW: Für Van der Bellen "unverzichtbar in schwierigerem Umfeld"

Mit einem Festakt hat das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) am Mittwochabend sein 60-jähriges Jubiläum begangen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen würdigte das DÖW in seiner Rede bei der Veranstaltung im Wiener Rathaus als "wichtige Säule im Kampf um historische, schonungslose Aufarbeitung unserer dunkelsten Geschichte", aber auch als "wichtige Säule im Kampf gegen illiberale und totalitäre Tendenzen heute in der Gegenwart".

Vonseiten der Politik gebe es ein klares Bekenntnis, die Arbeit des DÖW weiterhin zu unterstützen, betonte Van der Bellen: "Es darf nämlich gerade jetzt nicht sein, dass wir einen bequemen Schlussstrich ziehen". Die liberale Demokratie müsse gepflegt und gestärkt werden - "gerade wenn das Umfeld schwieriger geworden ist". Man befinde sich in einer Situation, wie man sie sich vor wenigen Jahren noch nicht vorstellen wollte, so der Bundespräsident und verwies auf den zunehmenden Antisemitismus. Das DÖW sei "ein unverzichtbares Element im Netzwerk gegen die Feinde der offenen Gesellschaft."

In den 60 Jahren seines Bestehens sei das Dokumentationsarchiv zu einem "zentralen Nukleus der Widerstandsforschung" sowie der Forschung zu Opfern und Tätern der NS-Zeit geworden, sagte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Zugleich sei das DÖW eine wichtige Instanz im Kampf gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus.