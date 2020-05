31.000 Stimmen machen das Endergebnis komplett

Nach der Auszählung fehlt nun noch eine Gesamtschau über die Vorzugsstimmen. Was die Bundesländer betrifft, sind die Resultate zum Teil bekannt: So wurde etwa Heinz-Christian Strache nach 2006 und 2008 in Wien mit 25.880 (Landesliste und Regionalwahlkreisliste) wieder Erster. In der Steiermark schaffte Bau-Holz-Gewerkschaftschef Beppo Muchitsch von der SPÖ mit 12.112 Stimmen den Sieg. Wer auf Bundesebene zum Vorzugsstimmen-Kaiser gekürt wurde, ist noch nicht heraußen. Mit dem amtlichen Siegel der Bundeswahlbehörde wird es diese Daten Mitte Oktober geben.