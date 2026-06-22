300 Häftlinge weniger durch "Haft in der Heimat" geplant

Die Regierung will am Mittwoch im Ministerrat die "Haft in der Heimat" forcieren. Gemäß dem Plan der Koalition sollen auf diesem Weg die österreichischen Justizanstalten um rund 300 Insassen jährlich entlastet werden. Was sich ändert: Bisher scheiterte die Außerlandesbringung in das Herkunftsland oft am Veto der Betroffenen. Dieses fällt künftig im Regelfall.

Gegen wen ein aufrechtes Einreise- oder Aufenthaltsverbot gilt, kann in Zukunft nach Verbüßung der Mindesthaftzeit auch ohne Zustimmung außer Landes gebracht werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind schwere Gewalt- und Sexualverbrechen sowie terroristische Straftaten. Bereits im Vorjahr ist laut Regierung mit 208 Überstellungen ein historischer Höchstwert bei der "Haft in der Heimat" erzielt worden. Längerer Strafaufschub für Berufsausbildungen Neben der Entlastung durch Außerlandesbringungen setzt die Reform auch Maßnahmen, um die Rückfallquote zu senken. Konkret wird der Strafaufschub für Berufsausbildungen ausgeweitet. Bei Freiheitsstrafen von bis zu zwei Jahren kann der Haftantritt künftig auch länger als ein Jahr aufgeschoben werden, damit Verurteilte ihre Lehre oder Ausbildung erfolgreich abschließen können. Geht alles wie geplant, soll die Reform mit November in Kraft treten.

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