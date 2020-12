2020: Rekordjahr für das Parlament

Sitzungen am Sonntag

Auch wenn viele der 68 Nationalratssitzungen sogenannte Zuweisungssitzungen waren, also meist nur kurz gedauert haben, spiegelt die Rekordzahl doch die enorme Herausforderung wider, vor die die COVID-19-Pandemie das Parlament gestellt hat. Viele Sitzungen wurden kurzfristig einberufen und notwendige Gesetzesbeschlüsse im Eilverfahren, zum Teil übers Wochenende, gefasst. Vor allem in der ersten Phase der Krise waren umfangreiche Sammelnovellen an der Tageordnung, wobei das 3., 4. und 5. COVID-19-Gesetz mit zusammen 92 Artikeln - 85 Gesetzesänderungen und 7 neue Gesetze - an der Spitze der Pyramide stehen. Erstmals seit 1995 fand außerdem wieder eine Nationalratssitzung an einem Sonntag statt.